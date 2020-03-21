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1 yaşındaki Yağmur'u anne-babası 3 kilometre yürüyerek ambulansa ulaştırdı

BATMAN'ın Sason ilçesinde, köy yolu heyelan nedeniyle kapalı olan Zeki-Türkan Barış çifti, ateşi çıkan 1 yaşındaki kızları Yağmur'u, yardıma gelemeyen ambulansa dağlık alanda 3 kilometre yürüyerek ulaştırdı.

21.03.2020 16:29 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:30
1 yaşındaki Yağmur'u anne-babası 3 kilometre yürüyerek ambulansa ulaştırdı

BATMAN'ın Sason ilçesinde, köy yolu heyelan nedeniyle kapalı olan Zeki-Türkan Barış çifti, ateşi çıkan 1 yaşındaki kızları Yağmur'u, yardıma gelemeyen ambulansa dağlık alanda 3 kilometre yürüyerek ulaştırdı.

Sason ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulanan Sarıyayla köyünde yaşayan Zekir-Türkan Barış çifti, 1 yaşındaki kızları Yağmur'un ateşi yükselince sağlık görevlilerinden yardım istedi. Hemen harekete geçen sağlık görevlileri, güzergahta yaşanan heyelan nedeniyle yola devam edemedi. Bunun üzerine aileden Yağmur'u bulundukları yere getirmeleri  istendi. Zeki -Türkan Barış çifti de 3 kilometrelik dağlık alandan yürüyerek Yağmur'u sağlık görevlilerine ulaştırdı.

Yağmur, ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından Sason Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Yağmur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Sason, Güncel

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