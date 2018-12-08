1 Yastıkta Yarım Asrı" Dolduran Çiftler Buluştu

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:53



08 Aralık 2018 Cumartesi 15:53

Bursa'da "1 Yastıkta Yarım Asrı" dolduran 250 çift bir araya geldi.Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından "1 Yastıkta Yarım Asrı" dolduran çiftler, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM)'nde buluştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş programda yaptığı konuşmada, evlilik konusunda en güzel örneğin peygamber efendimiz olduğunu söyledi.Aktaş, büyüklerden evlilik konusunda nasihatler dinlemek için bu programı düzenlediklerini ifade ederek, "Maalesef boşanmaların arttığı bir dönemde 50 yılı aşkın süre aynı yastığa baş koyarak örnek olmuş büyüklerimizi buluşturalım istedik. Büyüklerimizle buluşup onlarla sohbet etmek, onlardan ilham almak istedik." dedi.Toplumda bir yastıkta kocayanlar azalıyorŞu ana kadar yüzlerce nikah kıydığını ifade eden Aktaş "Evlenen çiftlere 'Allah bir yastıkta kocatsın, bir yastıkta kocayın' diye dua ediyorum. Maalesef bir yastıkta kocama olayının giderek azaldığını görüyoruz." diye konuştu.Evlilik konusunda en güzel örneğin peygamber efendimiz olduğunu dile getiren Aktaş, şunları kaydetti:"Peygamber efendimiz hanımlardan gelen her türlü davranışı sabır ve tatlılıkla mukabele etmiştir. Azar ve şiddete hiç yer vermemiştir. Eşlerine samimi ve içten davrandı. Onları sevinçte ve tasada ortaklar kabul etti. Hatta ev işlerinde onlara yardımcı oldu. Şimdi kadınlara yardım edince kılıbık diyorlar. Peygamber efendimiz bu işi bizzat yapmış ve ümmetine de bu konuda tavsiyede bulunmuştur."Konuşmanın ardından 62 yıllık evli çift Sabiha Meral Candan (75) ve Erol Candan (77)'a temsili nikah kıyıldı, halaylar çekildi.