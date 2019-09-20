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1 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışma sonrasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şüpheli yakalandı.

20.09.2019 13:441 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışma sonrasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri tarafından Nevşehir 3.Asliye Ceza Mahkemesinde yaralama suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan O.C. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.C. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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