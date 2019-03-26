1 Yıl Önce Boşanan Burak Sergen ve Işıl Sergen, Yeni Sevgililerini Tanıştırdı

19 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl noktalayan Işıl Sergen- Burak Sergen, yeni aşklarını tanıştırdı. Burak Sergen, buluşmaya spiker nişanlısı Nihan Ünsal'la gelirken Işıl Sergen'e yeni sevgilisi eşlik etti.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN YAYINLADILAR

Burak Sergen, bir ay önce önce kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi spiker Nihan Ünsal'la nişanlandı. Etiler'de gerçekleşen bu buluşmanın fotoğrafları Işıl Sergen ve Nihan Ünsal sosyal medya hesaplarından yayınladılar.

TEPKİ ÇEKTİ

Ünlü ismin bu hareketi ise sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kullanıcılar, ikilinin bu davranışını yanlış ve gereksiz buldu. İkilinin fotoğrafına "Kimin eli kimin cebinde", "Sözün bittiği yerdeyim" ve "Milletçe genişliyoruz" gibi yorumlar yapıldı.

SÜRPRİZ BİR KARARLA BOŞANMIŞTI

Işıl Sergen- Burak Sergen çifti yaklaşık bir yıl önce sürpriz bir kararla boşanmıştı.