"1 yıl satış yapmasak da maaş ödeyeceğiz"
Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "Bir yıl araç satmasak da maaş ödeyeceğiz, kimseyi işten çıkarmayacağız, devlet desteğini de ihtiyaç sahiplerine bırakacağız" dedi.
29.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:20
Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "Bir yıl araç satmasak da maaş ödeyeceğiz, kimseyi işten çıkarmayacağız, devlet desteğini de ihtiyaç sahiplerine bırakacağız" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Toyota Türkiye, Ali haydar, CEO, Ekonomi