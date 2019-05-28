1 yılda 14 patent başvurusu

Sivas
; Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) verilerine göre 2018 yılında patent sıralamasında 14 başvuru ile 81 il içerisinde 35'inci sırada yer aldı. Sivas'ta en fazla başvurunun 21 ile 2013 yılında yapıldığı görülürken, 2017 yılında 12, 2018 yılında ise 14 başvurunun gerçekleştiği belirlendi.
Sivas İç Anadolu Bölgesi
'nde 6'ncı sırada
Sivas, patent başvuru sıralamasında İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan iller arasında ise 6'ncı oldu. Listenin zirvesinde 931 patent başvurusu ile Ankara
yer aldı. Ankara'yı; Konya
186, Kayseri
93, Eskişehir
92, Aksaray
15, Sivas 14, Kırıkkale
11, Niğde
7, Nevşehir
6, Yozgat
ve Karaman
4, Kırşehir
2, Çankırı
ise 1 başvuru ile takip etti.
En fazla başvuru İstanbul
'dan
En fazla başvuru yapan iller ise 3 bin 342 başvuru ile İstanbul, bin 931 başvuru ile Ankara ve 440 başvuru ile Bursa
oldu. Türkiye
genelinde toplam 7 bin 349 başvuru yapılırken Erzincan
, Hakkari
, Siirt
ve Ardahan
illerinden ise hiç başvuru gerçekleşmedi. - SİVAS
Güncel
Kaynak: İHA