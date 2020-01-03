1 yılda 16 yapı projesi bitti, diğerleri yolda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında hayata geçirdiği spor kompleksleri, müfreze binaları, ihtisas merkezi ve Akademi Liseleri ile ilçelerin ve şehrin gelişimine spordan eğitime güvenliğimizden tarihimize kadar birçok alanda katkı sağladı. Her ilçeye yarı olimpik havuz ve birden çok spor salonu yapan Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'deki gençleri sporla buluştururken vatandaşların güvenliğini sağlamak için de ilçelere yeni itfaiye müfreze binalarını yaparak hizmete açtı. Hizmete giren her yapı vatandaşların memnuniyetini kazandı.

SPORLA YAŞAMA FIRSATI

2019 yılını da projelerle dolu geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde ve kırsal mahallelerde hayata geçirdiği projelerle vatandaşların sosyal yaşamını kolaylaştırdı.Yapı Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde 2019 yılı içerisinde yapılan ve hizmete açılan Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Karamürsel Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Derince Anadolu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Salonu ve Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu Kapalı Spor Salonu ile hem gençlere hem de kendini genç hissedenlere sporla yaşama fırsatı verildi. Yapılan spor salonlarının yanında Karamürsel, İzmit ve Kartepe'de yer alan halı ve çim sahalarını da yenileyen Büyükşehir, gençlerin yüzünü güldürmeyi 2019 yılında da başardı.

EĞİTİM VE GÜVENLİK İÇİN PROJELER

Şehrin gelişimine katkı sağlayacak projeler yürüten Büyükşehir Belediyesi, spora yaptığı yatırımlar kadar eğitim ve vatandaşların güvenliğine de yaptığı yatırımlar sayesinde 2019 yılında da göz doldurdu. Yangınlara hızla ve zamanında müdahale için Karamürsel Müfreze Binası, Gebze Beylik Bağı Müfreze Binası ve İzmit Yahya Kaptan Müfreze Binası inşa edildi. Eğitime destek veren Büyükşehir, Körfez ve Dilovası ilçelerinde yaşayan gençler için Akademi Lise binası getirirken Başiskele ilçesine Diyanet Yüksek İhtisas Merkezi ve İzmit'e de Akademi Üniversitesi yaptı.

VATANDAŞLARIN HUZURU VE RAHATI İÇİN

Eğitim, kültür, sanat, spor ve turizm gibi birçok alanda proje uygulayan Büyükşehir Belediyesi, İzmit'e yeni bir mezbaha binası kazandırdı. Kandıra Kefken'e kapalı pazar yeri de yaparak vatandaşların yağmurlu havalardan etkilenmemesini sağlayan Büyükşehir, Beş Divanlı Rıza Bey Konağı'nın rekonstrüksiyonunu da tamamlayarak turizm alanına da yeni bir yer kazandırmış oldu. Ayrıca yapılan protokol anlaşması gereği Büyükşehir, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları(TCDD) için yeni bir bina inşa etti.

KÜLTÜR VE SANAT İÇİN YENİ MEKÂN

Eski Mannesman Fabrikası'nın yerine yapılan Kocaeli Kongre Merkezi de Büyükşehir Belediyesi'nin büyük projeleri arasında yerini aldı. Sanatın ve kültürün merkezi olacak olan merkez, tamamlanıp geçtiğimiz aylarda hizmete açıldı.

PROJELER BİRER BİRER BİTİYOR

Öte yandan inşaat işleri hızla ilerleyen 12 yapı projesinin ise yapımına devam ediliyor. Bağçeşme Müfreze Binası, Gebze Spor Kompleksi, GEBZESEM, Gebze'ye yapılan 2'nci Akademi Lise, Darıca 1800 kişilik dev spor salonu, Gebze 7 Katlı Otopark, Kandıra Hizmet Binası, Karamürsel Ereğli Evleri, Kartepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile Uzuntarla Kongre Merkezi, Pembe Köşk Restorasyonu ve Körfez Orhangazi Spor Salonu da hizmete gireceği günleri bekliyor.