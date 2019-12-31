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1 yılda 200 aile köye dönüş yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Köye Dönüş" projesiyle 1 yılda 200 aile köye dönüş yaptı.

31.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:26 1 yılda 200 aile köye dönüş yaptı

Ekonomisi gelişen, imkânları gelişmiş olan büyükşehirler yoğun olarak göç alıyor. Gelişen sanayisiyle , Türkiye'de önemli ölçüde göç alan iller arasında öne çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi de Kocaeli'den memleketlerine geri dönmek isteyen ailelere "Köye " projesiyle nakliye yardımında bulunuyor.

200 AİLEYE YARDIM

2019 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak köylerine taşınmak isteyen ailelere Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen "Köye Dönüş" projesiyle yardım eli uzatıldı. 200 aileye yapılan incelemeler sonrasında nakliye yardımı yapılabileceğine karar verildi. Gerçekleşen nakliye desteğiyle 200 aile Kocaeli'den memleketlerine geri döndü.

KÖYE DÖNÜŞ PROJESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli 'ye taşınan ancak kültürel ve maddi acıdan umduğunu bulamayarak, memleketine dönmek isteyen ailelere yardımda bulunuyor. 2005 yılında başlatılan projeyle mağdur ve ihtiyaç sahibi ailelerin, köye dönüşlerinde nakliye yardımında bulunuluyor. Birçok ihtiyaç sahibi aile için, maddi acıdan ağır gelen nakliye işleri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor.


Kocaeli, Dönüş, Güncel

Kaynak: Bültenler

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