1 Yılda Avm'ler Yüzde 4 Zincir Marketler Yüzde 12 Arttı"

26 Kasım 2018 Pazartesi 10:45



26 Kasım 2018 Pazartesi 10:45

AVM ve zincir marketlerin sadece bakkalların ekmeğini bölmediğini, neredeyse tüm esnaf ve sanatkar meslek kollarında faaliyette bulunduklarını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken , "Her köşe başına açılan zincir marketler, şehirlerin ortasına devamlı inşa edilen AVM'ler yalnızca çevredeki bakkalın değil neredeyse tüm esnaf mesleklerinde faaliyette bulunuyor. AVM ve zincir marketler kanser hücresi gibi çoğaldıkça esnaf yok oluyor" dedi."AVM ve zincir marketler sadece bakkalları etkilemiyor"Zincir marketlerin ve AVM'lerin birçok esnaf ve sanatkar meslek kolunda faaliyette bulunduğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Geçtiğimiz yıl faal durumda 429 AVM varken bu yılın ilk 10 ayında 19 yeni AVM daha açılarak ülkemizdeki AVM sayısı 448'e yükseldi. Yılsonuna kadar bu sayının 488'e çıkacağı öngörülüyor. Aynı şekilde geçtiğimiz yılın ilk 10 ayının sonunda zincir market sayısı 27 bin 466 iken bu yılın aynı ayında 30 bin 864'e çıkarak yüzde 12 arttı. AVM ve zincir marketler bu denli mantar gibi türerken çevresinde yalnızca bakkalları etkilemiyor. Bir AVM'nin içerisinde terzisinden berberine, manavından konfeksiyoncusuna 70'e yakın farklı meslek kolunda faaliyette bulunuluyor. AVM'lerde yalnızca giyim üzerine mağazalar olmadığı için çevresindeki ayakkabıcı, manav, kuaför, kuyumcu gibi her meslekten esnaf etkileniyor" diye konuştu"Zincir marketlerde deterjan ve gıda dışındaki ürünlerin satışı yasaklanmalı"Zincir market ve AVM'lere karşı esnafın mağduriyetinin sürekli arttığını dile getiren Palandöken, "AVM'lerde ve zincir marketlerde her meslekten esnafın işi yapılıyor. Okulların açılacağı zaman kırtasiyeci oluyorlar, kışın bot, mont, atkı, eldiven, kazak, yazın da şort, tişört gibi giyim eşyaları, beyaz eşyadan elektroniğe kadar satış yapmadıkları hiçbir ürün neredeyse yok. Hem mantar gibi her sokakta çoğalıyorlar hem de ürün yelpazeleri tüm esnafı kapsıyor. Bu da esnafımız için büyük mağduriyet yaratıyor. Bu gidişata artık dur denilmesi gerekir. Market adıyla faaliyette bulunan işyerleri yalnızca deterjan ve gıda ürünleri satmalı. Bunların dışındaki ürünlerin satışı yasaklanmalı. Ayrıca, AVM ve zincir marketlerin hem açılış hem de kapanış saatlerine ilişkin düzenleme getirilmeli. Mevcut perakende yasası bu konuda ihtiyaca cevap vermediği için güncellenmeli. Çünkü esnaf mahallenin caddelerin koruyucusu niteliğindedir. Esnafın olmadığı bir cadde, bir mahalle düşünülemez" ifadelerini kullandı. - ANKARA