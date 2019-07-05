05.07.2019 22:40
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Adnan Oktar örgütü davasında yeni gelişme! Mete Oktar serbest bırakıldı

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan örgüt lideri Adnan Oktar'ın yakın akrabası Mete Oktar, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

Adnan Oktar suç örgütüne yapılan operasyonlar kapsamında cezaevinde 1 yıldır tutuklu olan Adnan Oktar'ın yakın akrabası 75 yaşındaki Mete Oktar sağlık sebeplerinden tahliye edildi.

METE OKTAR'IN YANI SIRA 2 İSİM DAHA SERBEST BIRAKILDI

Mete Oktar'ın yanı sıra Seyhun Şanda ve Ozan Süer isimli iki örgüt üyesi de sağlık sebepleri dolayısıyla denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 1 yıl önce yapılan operasyon kapsamında önce Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi, 2. dalgada ise 7 kişi tutuklanmıştı.

Adnan Oktar örgütü davasında yeni gelişme! Mete Oktar serbest bırakıldı
Adnan Oktar, Güncel

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