10-16 Haziran haftası burç yorumları

KOÇ : Haftanın teması kardeşler, yakın çevre, iletişim ve yolculuklar.. Olayları net görmekte zorlanabilir ve abartma eğiliminde olabilirsiniz. Yönetici konumundaki bir kadın nedeniyle alacaklarınızın tahsilatında gecikme yaşayabilirsiniz. Eşinizin kariyer veya konumunda ani, güzel bir gelişme var.

BOĞA : Maddi konulara odaklanacağınız bir hafta. Hafta sonu ise daha çok kendinizle ilgilenebilirsiniz. Kazançlarınızı fazlaca harcamak isteyebilirsiniz. Dikkat. Sanatsal ve estetik konularda çalışanlar kazancını artırabilir. Geçmişte yaptığınız iyilikler bu hafta bereket olarak size dönebilir.

İKİZLER : Yolculuk, eğitim veya hukuki konularda zorluklar yaşayabilirsiniz. Venüs'ün bu hafta burcunuza geçmesi ile maddi ve aşk anlamında olumlu gelişmeler kapınızda. Ailenizden bir kadının dış görünüşünüze yönelik eleştirileri olabilir. Kendinizle ilgilenebilirsiniz. İlişkilerde restleşmemeye dikkat.

YENGEÇ : Evlilik ve ortaklıklarda kriz çıkabilir. İçe dönük bir ruh halinde olabilirsiniz. Maddi ve manevi hayat arasında git-geller yaşayıp, olayların gerçek yüzünü göremeyebilirsiniz. Hafta sonunda ise, arkadaşlarınızla buluşup bu ruh halinden çıkabilirsiniz. Kadınlardan kariyerinizle ilgili destek alabilirsiniz.

ASLAN : Fazla sosyalleşmek isteyebilir ve bu nedenle, günlük hayattaki sorumluluklarınızı ihmal ederek işlerinizi aksatabilirsiniz. Enerjinizin düştüğünü ve kısır bir döngü içinde olduğunuzu hissedebilirsiniz. Bu haftaki genel etkiler nedeniyle, gerçekleri görmekte zorlanarak yanılgıya düşebilirsiniz.

BAŞAK : Kariyer ve konumunuza odaklanacağınız bir hafta. Hafta sonu ise yeni bir eğitime başlayabilir, bir dava açabilir veya yolculuk yapabilirsiniz. Bekarlar sevgilileriyle, çocuğu olanlar çocuğuyla ilgili sorumluluklarında zorlanabilirler. Perşembeden itibaren içe dönük bir duygusallık olabilir.

TERAZİ : Yolculuk yapabilir, yeni bir eğitime başlayabilir veya hukuki bir konuyla ilgilenebilirsiniz. Bu hafta her konuda yanılma riski var. Aile içindeki sorunlardan uzaklaşmak için, kariyer ve konumunuzla ilgilenmek daha iyi olabilir. Özellikle yurt dışı ticaret yapanlar için şanslı etkiler mevcut.

AKREP : Bu hafta krediler, ek gelirler, miras gibi konular ön planda. Konu eğer miras ise, kardeşlerinizle anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Gerçekleri görmekte zorlanabilirsiniz. Ödemelerinizi yapmakta etrafınızdakilerden destek alabilirsiniz. Eşiniz veya ortağınızla bir yolculuk yapmak isteyebilirsiniz.

YAY : Bu hafta evlilik ve ortaklık ilişkileri ana konu. İlişkilerde kibirli olan ve ben bilirim diyen kaybeder. Özellikle bu haftaki etkiler nedeniyle abartma ve yanılma, gerçekleri görememe durumu söz konusu. Önemli kararları haftaya ertelemek daha iyi olabilir. Hafta sonu kadınlardan destek gelebilir.

OĞLAK : Hafta başında günlük hayat ön planda iken, haftanın ikinci yarısından itibaren; bekarlar için aşk konuları, çocuğu olanlar için çocukla ilgili olaylar ön plana çıkabilir. Bir süredir devam eden içsel hesaplaşma sizi çok yorsa da, biraz sanatsal faaliyetler ve gezmek iyi gelebilir.

KOVA : Aile, ev konular haftanın ana gündemi. Bu hafta gerçekleri görmekte en zorlanacak burçlardan birisiniz. Önemli kararları haftaya bırakmak iyi olacaktır. Günlük hayatta kemik ve eklemlerle ilgili sağlık sorunlarına dikkat etmelisiniz. Sorumluluklar bakımından kadınlardan destek alabilirsiniz.

BALIK : Daha çok evde vakit geçirmek isteyeceğiniz bir hafta. Kariyer hayatınızla ev sorumlulukları, ilişkilerde de; ben, sen ikilemi arasında kalarak oldukça zorlanabilirsiniz. Zorlayıcı açılar nedeniyle; bu hafta sakin kalıp, yavaş hareket etmek ve önemli kararlar vermemek iyi olur.

Not: Doğum haritası parmak izi gibidir. Burçlar sadece %20 sonuç verir. Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayın.Sevgiyle kalın.

Karma Astrolog

Aysun Köşker Koç