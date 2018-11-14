10 Adımda Sağlam Dişler!

1) Sabah ve akşam dişleri fırçalamak, diş ipi kullanmakve ağız gargaraları ile dişlerindetaylıtemizliğini yapmak.

Diş ipi diş temizliğini tamamlayan bir işlemdir. Dişler ne kadar iyi fırçalansa da ara yüzler ve protezlerin altıdiş ipi yardımıyla temizlenir. Yapılan istatistiklere göre plağın ağızdan uzaklaştırılmasında diş fırçalamanın etkisi %66 iken plağın ağızdan uzaklaştırılmasında diş ipinin rolü %34 olmaktadır. Günde 1 defa mutlaka diş ipi kullanılmalıdır.

2) Dengeli beslenme ağız ve diş sağlığı açısından oldukça önemlidir.

Beslenmede ilk prensip vücut için gerekli her türlü protein vitamin , mineral ,karbonhidrat gibi tam besinlerin dengeli bir şekilde alınmasıdır. Bu dengeyi bozacak her türlü alışkanlık genel sağlığımızı nasıl olumsuz etkiliyor ise diş sağlığımızı da olumsuz etkileyecektir.

3) Fındık, ceviz gibi sert besinler dişlerle kırılmamalıdır.

4) Havuç, elma gibi lifli ve çok sert besinleri yemek bir nevi diş fırçası görevi üstlenerek, dişleri temizler ve güçlendirir.

5)Şeker , çikolatalokum gibi gıdalardan sonra dişlerin özellikle fırçalanması veya bol su ile çalkalanması gerekmektedir.

6) Özellikle çocukluk çağında dişlerin çıkması ile birlikte azı dişlereHYPERLINKfissür örtücü uygulanması çürükleri önlemektedir.

7) Şekersiz sakız çiğnemek dişlerin temizlenmesine yardımcı olur.

8) Asitli içecekler yerine doğal meyve suları veya maden suları tercih edilmelidir.

9) Düzenli diş hekimine giderek ,belirli aralıklar ile panoramik röntgen çektirerek çürük kontrolü yapılmalıdır.

10) Çok soğuk ve çok sıcak yiyecek ve içeceklerden kaçınılmalıdır.