10 Adımda Sigarayı Bırakın

Dünyanın en büyük bağımlılıklarından biri olan sigara, çok ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Ölümcül etkisi olan sigara, hayat kalitesini de çok düşürmektedir. Sigaradan kurtulmak istiyor ama nasıl yapacağınız bilmiyorsanız, tavsiyelerimiz size yardımcı olacak.

1.EVİNİZİ ARINDIRIN

Sigarayı bırakmaya karar verdiyseniz ilk adım olarak evinizi arındırmaya başlayın. Evdeki çakmakları ve kül tablalarını ortadan kaldırın. Sigara kokan giysilerinizi ve eşyalarınızı yıkayın. Dolapları, halıları ve yerleri temizleyin. Arabada da sigara içtiyseniz arabanızı da arındırın.

2.YENİ HOBİNİZ OLSUN

Yeni hobiler edinmek, nikotinle olan mücadelenizde en büyük yardımcılarınızdan biri olacak. Müzik aleti, resim kursu, bitki yetiştirme ve yazarlık gibi hobiler, sigarayı unutturacak aktivitelerdir. Hobilerle bedeniniz ve zihniniz meşgul olacak; sigarayı düşünmeyeceksiniz.

3.MEDİTASYON

Sigarayı unutmanızı sağlayan önemli adımlardan biri de meditasyondur. Nikotinle psikolojik olarak da savaşmanız gerekiyor. Sizi sakinleştiren ve huzur veren meditasyonlar, stres seviyenizi azaltarak, nikotin ihtiyacının getirdiği gerginliği üzerinizden atacak.

4. DÜZENLİ EGZERSİZLER

Sigarayı bırakma sürecinde bisiklet ve koşu gibi egzersizler size yardımcı olacak. Egzersizler, vücudunuzun yenilenme sürecini de destekleyerek kilo almanızı engelleyecek. Aşırı sigara içme isteği geldiğinde 10 dakikalık bir yürüyüş iyi gelecektir.

5.HATIRLATMASINA İZİN VERMEYİN

Sigara içmenizi tetikleyen her şeyi ortadan kaldırın. Sigara bırakma sürecinde, sigara içmenizi teşvik edecek unsurlara izin vermeyin. Kahve, sigara içmeyi tetikleyen bir içecektir. Kahveyi de terk edin. Sigara içen arkadaşlarınızla bir süre görüşmeyin. Sizi anlayışla karşılayacaklardır. Bol bol dinlenin. Başka zararlı alışkanlıklarınız varsa onları da terk edin.Yemekten sonra sigara içme isteğini engellemek için sakız çiğneyin.

6.YETERLİ SU TÜKETİMİ

Nikotin bağımlılığını yenmek için yeterince su tüketmek gerekir. Daha fazla idrara çıkarak toksinleri atabilirsiniz. Sigara bırakma sürecinde oluşacakbaş ağrılarını da su içerek azaltabilirsiniz. Günde ortalama 8-10 bardak su içerek su ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

7.AKUPUNKTURU DENEYEBİLİRSİNİZ.

Sigara bırakma sürecinde akupunktur uzmanından destek alabilirsiniz. Sigara isteğini azaltmada etkili olan akupunktur, endorfin salgılamanızı sağlayarak vücudunuzu rahatlatır.

8.SOLUNUM EGZERSİZLERİ YAPIN

Sigara içme isteği geldiğinde, derin nefes alarak verin. Bu şekilde nefes egzersizi yapıp sigara içme isteğini azaltabilirsiniz.

Nefes egzersizi: Düz bir sandalyede arkanıza yaslanarak oturun. Ellerinizi karnınızda birleştirin. Karnınızı genişleterek 5 saniye boyunca nefes alın. Nefesinizi tuttuktan sonra 3 saniye bekleyin. Nefesinizi verirken 5 saniyede verin. Bu nefes egzersizini 10 dakika boyunca devam ettirin.

9.KENDİNİZİ BAŞKA ŞEYLERLE MEŞGUL EDİN

Ağız alışkanlığını gidermek için sakız çiğneyebilirsiniz. El tiryakiliğini gidermek için elinize bir kalem alabilirsiniz. Böylece ağız ve el tiryakiliğini geçiştirmiş olacaksınız. Stres topu, bulmaca ve kitap okumak gibi hobilerle süreci daha kolay geçireceksiniz.

10.MEYVE-SEBZE TÜKETİN

Sigara bırakma sürecinde sağlıklı beslenmeye önem vermelisiniz. Vücudunuzun nikotine karşı dirençli olabilmesi için sağlıklı olması gerekir. Yüksek besin değerli gıdalarla beslenmek bu noktada size direnç sağlayacaktır. Meyve ve sebze tüketerek sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturabilirsiniz. Meyve, sebze, yağsız proteinler ve tahıl içerikli besinler listenizin üst sıralarında yer almalıdır. Sigara içme isteği geldiğinde ağız tiryakiliğini bastırmak için meyve sebze atıştırmaları yapmak doğru olacaktır.