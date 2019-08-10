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10 Ağustos Cumartesi DHA Spor Gündemi

PanathinaikosFENERBAHÇE12.30 Fenerbahçe, Sivas'a hareket edecek14.00 Sarı-lacivertlilerin kentte karşılanması20.00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe (Cumhuriyet Kupası)GALATASARAYFiorentina maçı hazırlıkları sürecek.

10.08.2019 09:14 10 Ağustos Cumartesi DHA Spor Gündemi
Panathinaikos

FENERBAHÇE
12.30 Fenerbahçe, Sivas'a hareket edecek
14.00 Sarı-lacivertlilerin kentte karşılanması
20.00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe (Cumhuriyet Kupası)

GALATASARAY
Fiorentina maçı hazırlıkları sürecek.
TRABZONSPOR
10.00 Bordo-mavili ekip, Sparta Prag maçının hazırlıklarına devam edecek

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Olympiakos maçı hazırlıkları devam edecek.

BASKETBOL
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek.

HAZIRLIK MAÇLARI
Eskişehirspor - Konyaspor



Fenerbahçe, Sivasspor, Sivas, Spor

Kaynak: DHA

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