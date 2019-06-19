19.06.2019 10:28
Haberler» “kultur-sanat“» Haber

"10. Alkışı Hakedenler Ödülleri"

"10. Alkışı Hakedenler Ödülleri"

ANKARA(AA) - Uluslararası Radyocular Birliği tarafından düzenlenen "10. Uluslararası Alkışı Hakedenler Ödülleri" Ankara'nın Gölbaşı İlçesinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

ANKARA(AA) - Uluslararası Radyocular Birliği tarafından düzenlenen "10. Uluslararası Alkışı Hakedenler Ödülleri" Ankara'nın Gölbaşı İlçesinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen ödül törenine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci, MHP Afyonkarahisar milletvekili Mehmet Taytak, Katar Kültür Bakan Yardımcısı Hamad Abdullah Al –Rumaıhı, IRU Genel Başkanı Yusuf Erbaş ile davetliler katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan IRU Genel Başkanı Yusuf Erbaş, Türkiye'de iyi bir sinerji başlatmak adına bu ödül törenini düzenlediklerini ifade ederek, Türkiye'yi tanıtmak adına daha fazla projeler gerçekleştireceklerini söyledi.
Törende, Yılın Alkışı Hakeden Sanat Dostu ödülü, Katar Kültür Bakan Yardımcısı Hamad Abdullah Al –Rumaıhı'ye verildi. Yılın Alkışı Hakeden Türk Sinema Oyuncusu Tolga Yüce, Yılın Alkışı Hakeden Dostluk ödülü Kırım Tatar Milli Meclisi üyesi ve Kırım Haber Ajansı'nın kurucusu Gayana Yüksel'e verildi.
Yılın Alkışı Hakeden Yönetmeni Ödülü Ömer Sarıkaya'ya, Yılın Alkışı Hakeden Türk dünyası ödülü ise sanatçı Azerin'e verildi.
Tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
Kaynak: AA
bakan, katar, ankara, erbaş, Kültür Sanat

Son Dakika Haberleri
11:49 "Tulum geleneğini muhafaza için çalışıyor" - RİZE/
11:38 İş Bankası'ndan Teos Antik Kenti'ndeki kazılara destek
11:30 "Tulum geleneğini muhafaza için çalışıyor" - RİZE/
11:27 Karkamış Antik Kenti "arkeopark" olma yolunda
11:23 "Ihlamurlar altında" mis kokulu hasat zamanı
11:18 Otizmli genç kızdan polislere çay ve pastalı teşekkür
11:14 Osmanlı tuğraları görücüye çıktı