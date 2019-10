10. Antalya Kitap Fuarı başladıBüyükşehir Belediyesi tarafından 'Birlikte okuyoruz'sloganıyla düzenlenen 10. Antalya Kitap Fuarı açıldı205 yazar,150 yayınevinin katıldığı fuara ilk günden Antalyalılar büyük ilgi gösterdiANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Birlikte okuyoruz' sloganıyla düzenlenen 10. Antalya Kitap Fuarı başladı. 205 yazar ve 150 yayınevinin katıldığı fuara ilk günden Antalyalılar büyük ilgi gösterdi.Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 10. Antalya Kitap Fuarı'nın açılışına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, ilçe belediye başkanları, yazarlar, yayınevleri temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda kitapsever katıldı. Açılış töreninde konuşan Başkan Böcek, anlamlı ve güzel bir günde bir arada olmaktan dolayı sevinç yaşadığını dile getirdi. Böcek, 10'uncusunu düzenledikleri fuarın herkese hayırlı olmasını dileyerek, "Korsan satışın olduğu yerde okurun olduğu düşüncesiyle arkadaşlarımızla beraber güzel projeler hayata geçirdik, çok teşekkür, takdirler aldık. Ancak kitap fuarıyla ilgili aldığım takdir, teşekkür hepsinden önemli ve fazlaydı. Bugünleri gördüğümüz için çok mutluyum. İlk olarak çadırlarda başladık, ilk birinci çadırımızda kitaplarımız ıslandı. 5'inci çadırda yer bulamadık ve sonrasında Büyükşehir Belediye başkanlarımız sayesinde Cam Piramit alanını aldık ve orada yapmaya başladık" dedi."205 yazar katılıyor"Fuarda 150 yayınevinin ve 205 yazarın olduğunu belirten Başkan Böcek, ilk olarak 'Okumak lazım' sloganıyla fuara başladıklarını söyledi. Böcek, 10. Antalya Kitap Fuarı'nı ise 'Birlikte okuyoruz' sloganıyla yaptıklarına dikkat çekti. Başkan Böcek, fuarda 'Ben bu şehre aşığım' adlı eseriyle de imza gününde yer alacağını sözlerine ekledi."Şeref duydum"Onur konuğu olarak fuara katılan Yazar Doğan Hızlan, nerede kitap varsa kültürün ve okumanın başkentinin orası olduğunu belirtti. Hızlan, "Bu 10 gün boyunca kültürün başkenti Antalya olacak. Kitap fuarlarını başlangıçtan itibaren izlediğim için bilirim, kitapçıya gittiğiniz zaman hep son kitapları görürsünüz ama kitap fuarına geldiğiniz zaman sevdiğiniz yazarların bütün kitaplarını görürsünüz. Ayrıca herkes bir parça indirim bekliyor, bu da önemli. Onun dışında yazarları merak edersiniz ve onlar da fuarlarda imza gününde yer alır. Turizmin çok yaygın olduğu yerlerde kültür turizmi de yaygınlaşıyor, çünkü gelenler sadece bir yerin denizini, güneşini, kumunu tanımıyor. Oranın insanları ne yapıyor bunu da merak ediyor. Ben Antalya'da birçok yazarın eserinin yabancı dile çevrilmiş kitaplarından da kütüphane yapılmasını belediye başkanı ve valimizden istirham ediyorum. Çeşitli ülkelerden gelenler yazarlarımızı okur. Dünyanın her yerinde yazarların kısa hayatları var. Bu şekilde tanıtıma katkı da sağlayabiliriz. Ayrıca bana onur konuğu unvanı verildiği için şeref duyuyorum" diye konuştu."Önemli bir yer tutuyor"Kurum olarak birçok fuar açtıklarını ifade eden ATSO Başkanı Davut Çetin, kitap fuarlarının heyecan veren en önemli etkinliklerin başında yer aldığına dikkat çekti. Çetin, "Bu etkinliği çok daha da geliştirerek devam ettirmeliyiz. Eski binamızı kültür ve sanat merkezi yaptık. Elimizden gelen her türlü desteği yapıyoruz. Antalya'nın kültürünün ve sanatının geliştirilmesine katkısı olan kitapların basılmasına destek veriyoruz. Antalya'nın artık bir müzeler kenti, bir sanat kültür kenti olması için elimizden geleni yapmalıyız. Çünkü bu şehir bu sene 16 milyon turist ağırlayacak. 5-6 milyon da ülke içinden gelenler var. Onun için gelişimini çok iyi gerçekleştirmesi lazım. Kültür ve sanata çok ağırlık vermeliyiz. Bu kitap fuarı kentte çok önemli bir yer tutuyor. Bu fuar sadece bir kitap fuarı değil, aynı zamanda yazarların geldiği, çok ciddi derinliklerin konuşulduğu bir etkinlik. Biz her zaman desteğe hazırız. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu."Kentin kültür sanat hayatına katkı verecek"Konuşmasına Konfüçyüs'ün 'Tanrım bana kitap dolu bir ev, çiçek dolu bir bahçe nasip et' sözüyle başlayan Vali Münir Karaloğlu, "Konfüçyüs, Antalya'da yaşasaydı zannediyorum duasının sadece birinci kısmını yapardı diye tahmin ediyorum. Sadece kitap dolu bir ev isterdi. Çünkü çiçek gibi bir şehrimiz, elbette ki dünyanın en güzel yeri olan Antalya'da kitap dolu bir ev Konfüçyüs'e yeterdi. Büyükşehir belediye başkanımız 10 yıl önce ilçe belediye başkanıyken 'Okumak lazım' demiş ve ilk fuarını yaparak bu kente çok önemli bir kültür sanat markası hediye etti. Bu yıl 10'uncusunu yapıyoruz ve artık Antalya Kitap Fuarı olarak daha da gelişerek ve büyük mekanlarda kentimizin kültür sanat hayatına katkı vermeye devam edecek" dedi."Gençlerimiz okuyor"Gençlerin okuduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, "Gençlere bakıyorum, okullara gidiyorum, gençler hem okuyorlar hem araştırıyorlar hem de yazıyorlar. Benim neslimden daha çok okudukları kesin. İşte bu fuarlar gençlerimizin, kitapseverlerimizin merak ettikleri yazarlarla buluşmasını, onlarla temas sağlamasını, onlarla sohbet etmesini sağladığı gibi çok farklı konularda, farklı kitaplarda bir mekanda toplanmasının yolunu açacak" ifadelerine yer verdi.Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu ve Başkan Böcek, Doğan Hızlan'a plaket takdim etti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri fuarı gezdi. Başkan Böcek, Doğan Hızlan'a imzaladığı 'Ben şehre aşığım' kitabını da hediye etti.İlk günden fuara lise ve üniversite öğrencisi olmak üzere Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Fuarda 5 ile 10 TL arasından satılan dünya klasikleri büyük ilgi gördü. Fuar 20 Ekim Pazar gününe kadar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Fuarda Şükrü Erbaş, Saygı Öztürk, Vural Savaş, Barış Yarkadaş, Mustafa Balbay, Hanefi Avcı, Hulki Cevizoğlu, Prof. Dr. Mustafa Karataş, Ayşe Kulin, Ertuğrul Günay, Mavisel Yener, Kürşat Başar, Engin Alan, Hulki Cavizoğlu, Doç. Dr. Oytun Erbaş, Canan Tan, İhsan Eliaçık, Banu Avar, Cüneyt Akman, İsmail Saymaz, Ataol Behramoğlu, Abuzer Gülpınar, Gülseren Budayıcıoğlu, Yavuz Selim Demirağ, Prof. Dr. Mustafa Karataş, Prof. Dr. Ersan Şen, Hanri Bezanus, Hanefi Avcı, Kenan Karabağ, Kerem Kılıçdaroğlu, İbrahim Kaboğlu, Yunus Emre, Ali Türkşen, Prof. Dr Ali Demirsoy, Mikdat Kadıoğlu, Ergün Poyraz, Enver Aysever, Dr. Timur Davletov gibi yazarlar imza günleri ve söyleşilere katılacak.