28.06.2019 12:45
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10 araçla sürpriz evlenme teklifi

10 araçla sürpriz evlenme teklifi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Ali Can, sevgilisi Gülçin Taşbaş'a, 10 araç üzerine 'Benimle evlenir misin?

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Ali Can , sevgilisi Gülçin Taşbaş'a, 10 araç üzerine 'Benimle evlenir misin?' yazdırarak sürpriz bir evlenme teklifinde bulundu.
İnegöl ilçesinde yaşayan Ali Can (22), bir yıldır görüştüğü sevgilisi Gülçin Taşbaş'a (20) evlenme teklifinde bulunmak için arkadaşlarıyla plan yaptı. Kültür Park içerisinde yan yana park edilen 10 aracın açılan kaputlarına pankartlar halinde 'Benimle evlenir misin?' yazısı paylaştırılarak yazıldı. Kız arkadaşını evinden araçla alıp Kültür Park'a getiren Can, ile Taşbaş parka giriş yapınca meşaleler yakıldı. O sırada sevgiline evlilik teklifinde bulunan Ali Can "Evet" cevabını aldı. Gülçin Taşbaş, "Benim için sürpriz oldu. Çok mutluyum" dedi.


- Bursa
Kaynak: DHA
Bursa , İnegöl , Ali Can , Güncel

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