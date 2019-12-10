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10 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

10 Aralık 2019 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

10.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 10.12.2019 06:4510 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Maç Saati

01:00 Maç Sonu

02:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Dünden Bugüne

04:30 Maç Sonu

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Maç Sonu

10:45 Süper Lig Kısa Özet

11:00 Haftanın Öyküleri

11:30 Dünden Bugüne

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

14:00 Maç Saati

15:30 Türkiye'de Haftanın Golleri

15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Özel

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

19:00 Dünden Bugüne

19:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü

20:45 Salzburg - Liverpool

21:00 beIN Manşet

22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

22:45 Inter - Barcelona


UEFA Şampiyonlar Ligi, beIN, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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