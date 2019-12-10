10 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
01:00 Maç Saati
01:00 Maç Sonu
02:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
04:00 Dünden Bugüne
04:30 Maç Sonu
06:00 beIN Manşet
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 Maç Sonu
10:45 Süper Lig Kısa Özet
11:00 Haftanın Öyküleri
11:30 Dünden Bugüne
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
14:00 Maç Saati
15:30 Türkiye'de Haftanın Golleri
15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Özel
17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Saati
19:00 Dünden Bugüne
19:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü
20:45 Salzburg - Liverpool
21:00 beIN Manşet
22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
22:45 Inter - Barcelona