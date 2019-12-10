Haberler » Sinema » 10 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı - Haberler

10 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı

10 Aralık 2019 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

10.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 10.12.2019 06:4510 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Afili Aşk

03:00 Gelinim Mutfakta

05:15 Akasya Durağı

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Yaşamak Güzel Şey

22:15 Yusuf Yusuf


Gelinim Mutfakta, Kanal D, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Sinema

Son Dakika Haberleri

06:46 Venezuela'da darbe girişiminde bulunan 16 asker ülkeden kaçtı - Haberler
06:45 10 Aralık 2019 Tv8 Yayın Akışı - Haberler
06:45 10 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler
06:45 10 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı - Haberler
06:45 10 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı - Haberler
00:39 HDP'den Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Genel durumu iyidir - Haberler
22:39 AK Partili Meclis üyesinin Mansur Yavaş'a "artist" demesi gerginlik çıkardı - Haberler
21:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ile yapılan mutabakatla ilgili açıklama: Çağrısı gelirse Türk askeri bölgeye gidebilir - Haberler
20:44 Maden ocağında göçük: 1 işçi öldü - Haberler
20:30 İBB'den İmamoğlu'nun İlim Yayma Vakfı üyeliğiyle ilgili açıklama: Bizim dışımızda gelişen bir süreç - Haberler
10.12.2019 06:56:45