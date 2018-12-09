Vali Osman Kaymak, 10 Aralık
Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kaymak, mesajında, tüm insanların doğuştan hür ve eşit olduğu gerçeği üzerine inşa edilen, temel hak ve özgürlüklerin anayasası olarak nitelendirilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 10 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu'nda kabul edildiğini hatırlattı. Türkiye
'nin, Birleşmiş Milletler'in kurucu üyelerinden birisi olarak, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni 1949 yılında imzaladığını belirten Kaymak, beyannameyi ilk onaylayan ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin insan hakları konusundaki önemli sözleşmelerin büyük bölümüne taraf olduğunu anımsattı.
İnsan haklarının, demokrasinin ayrılmaz bir parçası ve tüm insanlığın ortak bir payda altında toplanabildiği en önemli değerlerden birisi olduğunun altını çizen Vali Kaymak, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Devletimiz, insan haklarının korunması ve daha ileri götürülmesi hususlarına oldukça önem vermekte ve bu yöndeki çalışmalar, toplumumuzun tüm kesimlerinin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Tüm il ve ilçelerde kurulan İnsan Hakları Kurulu, ilimizde de yönetmelikte belirtilen amaca uygun olarak, kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek, insan haklarını korumak, ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak, insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Ülkemize ve tüm insanlığa huzurun, barışın ve mutluluğun hakim olduğu bir dünya temennisiyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum."
10 Aralık
09 Aralık 2018 Pazar 13:59