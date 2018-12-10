10 Aralık 2018 Pazartesi 10:45



10 Aralık 2018 Pazartesi 10:45

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı.İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında Uzunkaya, her insanın çağdaş dünyanın güzelliklerinden, zenginliklerinden ve refahından pay sahibi olması, savaşların, gözyaşının ve kanın olmadığı, sevgi,saygı, huzur ve mutluluğun hüküm sürdüğü bir dünya özleminin, umudunun ve heyecanının hiçbir zaman kaybedilmesi gerektiğini vurguladı.Uzunkaya, Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutlayarak, tüm dünyaya barış, kardeşlik ve esenlikler diledi.