Bitlis
Valisi Oktay Çağatay, 10 Aralık
Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çağatay, mesajında, tüm dünya insanlarının temel hak ve özgürlüklerini, insanlığın şeref ve haysiyetini evrensel boyutta güvence altına alan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulunca kabul edilmesinin yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.
İnsan haklarının doğuştan var olduğunu kaydeden Çağatay, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İnsan hakları, insanlar arasında dil, din, mezhep, ırk, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirmektir. İnsanın insan olması sebebiyle sahip olduğu hakların tümüdür. Ülkemiz geçmişte olduğu gibi bugün de, demokrasi, insan hakları, saydamlık, kadın-erkek eşitliği gibi ortak değerlerimizin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasına, ırkçılık, hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı ile her türlü etnik-dini ayrımcılık ve aşırılıkla mücadele edilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir."
Bitlis,10 Aralık
10 Aralık 2018 Pazartesi 12:00