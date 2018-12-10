Hakkari
Valisi İdris Akbıyık, 10 Aralık
Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Akbıyık, mesajında, tüm insanlığın ortak değeri, çağdaş dünyanın ortak paydası olan, insan haklarının anayasası olarak da tanımlanan, Birleşmiş Milletler
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabulünün 70. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.
1948'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin, insanın doğuştan sahip olduğu kişisel hak ve özgürlükleri tanımlayarak, her insanın yasa önünde eşit olduğunu, işkenceye, kötü muameleye ve onur kırıcı cezalara tabi tutulamayacağını ilan ettiğini vurgulayan Akbıyık, Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni ilk onaylayan ülkeler arasında yer alan ve tarihi boyunca farklı kültürlere, farklı dinlere kucak açarak dünyada barış kültürüne önemli katkılarda bulunan Türkiye
'nin, insan hakları konusunda duyarlılığını ortaya koyarak önemli sözleşmelere taraf olduğunu ifade etti.
Akbıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İnsanın değerinin korunabilmesi, insanca bir yaşamın sürdürülebilmesi ancak insan haklarının güvence altına alınmasına bağlıdır. 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' anlayışıyla kökleşen yönetim geleneğimizin, çağın en yüksek hukuk standartları ile günümüz Türkiyesi'nde yeniden hayat bulması için çalışan devletimiz, sadece vatandaşlarımızın değil tüm dünya insanlarının haklarıyla ilgilenmektedir. Nerede yaşanırsa yaşansın gerçekleşen insan hakları ihlalleri sadece o ülkenin sorunu değil tüm insanlığın ortak sorunu olduğu için başta yaşama hakkı olmak üzere yapılan ağır insan hakları ihlallerine kayıtsız kalınmamakta, mağdur ve mazlumun bu konuda yükselen sesi olunmaktadır. Bizler demokratik ve çağdaş devlet yönetiminin bir ölçüsü olarak kabul edilen insan hakları alanında vardığımız noktayı hiçbir zaman yeterli görmeden, hep daha iyiye, daha güzele ulaşma yönündeki çabalarımızı aktif olarak sürdürerek, tüm bireylerimizin temel hak ve özgürlüklerini güven içerisinde kullanmalarına imkan tanıyacak ortamı oluşturmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz."
Hakkari,10 Aralık
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:48