10 Aralık 2018 Pazartesi 13:57



10 Aralık 2018 Pazartesi 13:57

Elazığ'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla kurum personeline yönelik seminer düzenlendi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, kurumun konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde, insanların her gün birbirlerinin hakkına saygı duyması gerektiğini söyledi."Türkiye, beyannamenin ruhuna uygun olarak bugüne kadar insan haklarının en üst düzeyde tesis edilmesine, bunların güvence altına alınarak değişen koşullara göre geliştirilip uyarlanmasına ve bu evrensel değerlerin, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün tüm dünyada egemen olması noktasında gayretlerine kararlılıkla devam etmektedir." diyen Kenç, bu çerçevede devlet ve millet olarak insan hak ve özgürlüklerini benimseyerek, farklılıkları sevgi, saygı ve hoşgörü ekseninde birer zenginlik olarak görme ve bu değerleri ülkeyi daha güçlü kılacak şekilde geleceğe taşıma azim ve kararlılığında olduklarını aktardı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yardımcısı Selahattin Bozkurt da personele insan hakları konusunda bilgilendirme yaptı.