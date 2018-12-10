10 Aralık 2018 Pazartesi 14:38



10 Aralık 2018 Pazartesi 14:38

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Can, mesajında, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla bugün başta batılı ülkeler olmak üzere birçok yöneticinin dersler alması gerektiğini kaydetti.İnsan haklarının, kişiyi kendi özüyle yaşatacak kuralların bütünü olduğunu belirten Can, mesajında şunları ifade etti:"İnsanlar arasında ırk, din, renk ayrımı yapmadan sevgi, saygı, hoşgörü ve dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olma haysiyeti ile sahip olması gereken hakların tamamına insan hakları denmektedir. İnsanın insana hükmetmesi, onu ezmesi, insan onuruna yakışmayan kabul edilmeyecek bir davranıştır. Bu tarz ayrımların yapıldığı toplumlarda kavga, çatışma, isyan hiçbir zaman eksik olmamıştır. Sonrasında elbette ki bulunduğumuz şu topraklar üzerinde hep birlikte insanca yaşamanın ve yaşayabilmenin hazzını sürebilmek olacaktır. Bizler nasıl yaşamak istiyorsak etrafımızdakilere de öyle davranmalıyız. Gönlümüzde adeta bir volkan gibi şahlanan hak, adalet ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda, bizler için insan hak ve değerleri vazgeçilmez bir unsur olmuştur."