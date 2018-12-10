10 Aralık 2018 Pazartesi 16:01



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:01

Vezirköprü ilçesinde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle AK Parti İlçe Gençlik Kolları tarafından basın açıklaması yapıldı.Partililer adına basın açıklamasını, AK Parti Gençlik Kolları Vezirköprü İlçe Başkanı Murat Dursun okudu.Tüm mazlum milletlerin yanında olduklarını ifade eden Dursun, "Doğu Türkistan'ı, zalim Çin yönetiminin insafına bırakmayacağız. Türkiye'yi Avrupa'ya kaptırmayacağız. Balkanlar'ı Hristiyanlara yutturmayacağız, Kafkasya'yı Rusya'ya ezdirmeyeceğiz. Filistin'i, İsrail'e teslim etmeyeceğiz. Biz onlara İslam'ı anlatacağız. Roma'yı Müslüman yapacağız. Allah'ın vaadi bu bize, bu olacak. Ama ne zaman olacak? Biz onun hazırlığını yapmakla mükellefiz." dedi.İnsan Hakları Bildirgesi'nin maddelerinden örnekler veren Dursun, "Tüm mazlum coğrafyada yaşananlardan hareketle anlıyoruz ki, Birleşmiş Milletler görevini yerine getiremez haldedir. Tüm organları çökmüş, bugün geçerliliğini tamamıyla yitirmiştir." diye konuştu.Basın açıklamasının ardından dua edildi. Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, AK Parti Vezirköprü İlçe Başkan Yardımcısı Ali İhsan Üzer, Eğitim-Bir-Sen Vezirköprü İlçe Başkanı Hasan Dursun da basın açıklamasına destek verdi.