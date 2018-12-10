10 Aralık
Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Safranbolu
'da program düzenlendi.
Safranbolu Kaymakamlığı tarafından İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Safranbolu Bağlar
Şehit Atilla Bodur İlkokulu sınıf öğretmeni Neşe Atasoy, insan haklarının, kişiyi kendi özüyle yaşatacak kurallar olduğunu söyledi.
İnsanın insana hükmetmesinin, onu ezmesinin insan onuruna yakışmayan ve kabul edilemeyecek bir davranış olduğunu ifade ede Atasoy, "Bu tür ayrımların yapıldığı toplumlarda kavga
, çatışma, isyan eksik olmamıştır. İnsanlar arasından hak, eşitlik, adalet, özgürlük düşüncesi yaygınlaştıkça bu konuyla ilgili mücadeleler de artmıştır. 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler
Örgütü 'İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni kabul ve ilan etti. Bu beyanname insana değer veren, özgürlük, eşitlik tanıyan duyurudur. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 10 Aralık 1948 yılında İnsan Hakları Bildirgesi'ni kabul etmiştir. 10 Aralık ile başlayan hafta Birleşmiş Milletler üye ülkelerde İnsan Hakları Haftası olarak kutlanır. İnsan Hakları Bildirisi, insan hakları konusuna tam bir tanım amaçlayarak hazırlanmıştır. Esas amaç, bu tanıma uyan insan haklarının hiçbir tereddüde meydan vermeden uygulanmasıdır." diye konuştu.
Konuşmanın ardından Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih
Ürkmezer, Atasoy'a plaket verdi.
Safranbolu,10 Aralık
10 Aralık 2018 Pazartesi 16:56