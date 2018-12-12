12 Aralık 2018 Çarşamba 15:59



12 Aralık 2018 Çarşamba 15:59

Van'da, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü etkinlikleri kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı personeline seminer verildi.Komutanlık binasındaki konferans salonunda düzenlenen seminerde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün tarihçesi anlatıldı.Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Doç. Dr. Zihni Meray, katılımcılara insanların sahip oldukları kanuni haklar, vatandaşlar ile ikili ilişkilerde nasıl davranılması gerektiği, bölgesel yaşantıda günlük hayat içerisindeki değerlerin neler olduğu ve nelere dikkat edilmesi gerektiği, bireysel ve toplumsal sosyal ilişkilerin nasıl olması gerektiği, insan merkezli anlayışa sahip kolluk kuvveti nasıl olunur ve bu anlayışın nasıl daha ileriye nasıl taşınabileceği konularında, ulusal ve uluslararası kanun ve ahlak kuralları çerçevesinde bilgi verdi.Seminerin sonunda Meray'a teşekkür belgesi ve plaket taktim edildi.