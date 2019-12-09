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10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:1810 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
Mersin Valisi Ali İhsan Su, 10 İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Su, mesajında, 10 Aralık 1948'de kabul edilen ve tüm insanların dil, din, ırk, cins, yaş gibi farklılıklarıyla doğuştan ve eşit bir şekilde sahip oldukları hakları teminat altına alan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 71. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.
İnsan hak ve özgürlüklerini teminat altına alan bu beyannameye ilk imza atan devletlerden biri olarak tüm vatandaşların temel haklarını sürekli geliştirmeye devam ettiklerini aktaran Su, "Sahip olduğu farklılıklarını birer zenginlik olarak görüp kutsal vatanımızda bin yıldır barış ve kardeşlik içerisinde birbirine kenetlenerek yaşatan milletimiz, çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda hayata geçirdiğimiz bu yöndeki düzenlemelerde en büyük gücümüz olmaktadır.
Bu duygu ve düşüncelerle, vatandaşlarımızın ve tüm insanların 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü en içten dileklerimle kutluyor, tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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