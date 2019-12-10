Haberler » Güncel » 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü - Haber

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:4610 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 10 Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Büyükakın, mesajında, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edildiği 10 Aralık 1948 tarihinden itibaren tüm çağdaş ülkelerle birlikte ülkemizde de 10 Aralık'ın, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlandığını belirtti.
Başkan Büyükakın, mesajında şunları kaydetti:
"Dünya genelinde savaşların, işgallerin, kan ve gözyaşının sona ermesi, açlığın, yokluğun, yoksulluğun pençesinde kıvranan insanların, dünyanın dikkatini daha çok çekmesi, her bireyin insan hak ve özgürlüklerinin sağlanması ve korunması için azami çaba sarf edilmesi, bireysel ve kurumsal alanda herkesin üzerine düşeni yerine getirmesi, toplumsal barış ve huzura en büyük katkıyı sağlayacaktır. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü içtenlikle kutluyor, toplumumuzda insan hak ve özgürlüklerinin, karşılıklı sevgi ve saygı duygularının daha da pekişmesi temennisiyle, tüm Kocaeli halkına en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kocaeli, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:45 Şehit Astsubay Esma Çevik'in cenazesi Bayrampaşa'daki evine getirildi - Haber
13:45 Beşiktaş'ın Wolverhampton ile oynayacağı mücadeleyi Andris Treimanis yönetecek - Haber
13:44 DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Haber
13:44 Malatya'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı - Haber
13:39 Kaymakam Tortop ve Başkan Çöl'den Şuhut ziyareti - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
12:32 Meteorolojiden bir ilk! Antalya, kırmızı kodla uyarıldı - Haber
12:03 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi: Irkçı isme ödül vermek, insan hakları ihlallerini ödüllendirmektir - Haber
10:30 Rasulayn'da teröristlerin tuzağı önlendi! Köy evinde 565 havan ele geçirildi - Haber
10:22 Son dakika: Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü! 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti - Haber
10.12.2019 13:47:27