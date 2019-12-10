Haberler » Güncel » 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü - Haber

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Karabük Valisi Fuat Gürel, İl İnsan Hakları Kurul üyeleri ile bir araya geldi.

10.12.2019 13:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:4110 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
10 Dünya İnsan Hakları Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Valisi Fuat Gürel, İl İnsan Hakları Kurul üyeleri ile bir araya geldi.

İl İnsan Hakları Kurulu toplantısı için kurul üyeleri ile Karabük Polis Evi'nde bir araya gelen Vali Gürel'e, Vali Yardımcıları Muhittin Gürel, Barboros Baran ve Numan Tahir Şimşek ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ eşlik etti.

İl İnsan Hakları Kurulunun bugüne kadar Karabük'te gerçekleştirdiği faaliyet ve çalışmalar için teşekkür eden Vali Fuat Gürel, "Karabük Valiliği olarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusuna büyük önem veriyoruz. Her alanda insan haklarının gözetildiği ve korunduğu güvenli bir gelecek temennisiyle, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü en kalbi duygularla kutluyor, bu anlamlı günün milletimize ve tüm insanlık alemine barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - KARABÜK

Karabük, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:39 Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Haber
14:39 "Güçlü Ve Müreffeh Bir Gelecek, Gençlerimizin Zihin Dünyasında Saklı" - Haber
14:38 DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Haber
14:34 Çanakkale ruhu Erdemli'de yaşatılıyor - Haber
14:34 Öğrencilere eğitim semineri verildi - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
12:32 Meteorolojiden bir ilk! Antalya, kırmızı kodla uyarıldı - Haber
12:25 Yolculara küsen şoför dakikalarca otobüsü bekletti - Haber
10.12.2019 14:40:36