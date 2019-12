Memur-Sen Sakarya İl Temsilciliği tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla açıklama yapıldı.Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesi binasında düzenlenen toplantıda konuşan Sakarya Memur-Sen İl Temsilcisi Murat Mengen, ABD'den Rusya'ya, Çin'den AB'ye kadar küresel emperyalizmin insanlığa ve İslam dünyasına karşı acımasız bir savaş yürüttüğünü söyledi.Küresel emperyalizm nedeniyle küresel yoksulluk ve açlık büyürken, iç savaşlar ve insani krizlerin derinleştiğini belirten Mengen, "Bugün dünyada 66 ülkede savaş ve çatışma yaşanırken ölen her 4 kişiden 3'ünü siviller oluşturdu. 2018'de savaş ve çatışmalarda 12 binden fazla çocuk yaşamını yitirdi. BM'nin tespitlerine göre geçen yıl ölen ve yaralanan 24 binden fazla çocuğa karşı ağır hak ihlallerinin nedeni, çocukların savaşçı olarak kullanılması, cinsel şiddete maruz kalması ve hastane ya da okullara saldırılar düzenlenmesidir. Emperyalizmin kurduğu ya da koruduğu terör örgütlerinin saldırıları sonucunda 2018'de 16 bin kişi yaşamını yitirdi. Nitekim PKK/YPG'nin de IŞİD'in de arkasında bu karanlık güçler var." diye konuştu.Mengen, dünyada açlık, yoksulluk ve savaşlar nedeniyle 70 milyon insanın mülteci durumunda yaşadığını, batıda yükseltilen ırkçılık ve göçmen düşmanı politikaların göçmenlere sistematik saldırılarla ve Yeni Zelanda'da olduğu gibi büyük katliamlarla sonuçlandığını dile getirdi.Filistin halkının, 70 yıldan fazla bir süredir siyonist işgal güçlerinin sistematik soykırımına maruz kaldığını ifade eden Mengen, açıklamasını şöyle sürdürdü:"Mescid-i Aksa işgal edilmiş ve yıkım tehdidi altında. Mısır'da Sisi cuntasının hapishanelerinde her yaştan kadın-erkek binlerce kişi işkence ya da kötü koşullar nedeniyle hayatlarını kaybediyor, sözde yargılamalarla idam ediliyor. Komünist Çin rejimi, Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygur kardeşlerimize karşı gerçekleştiriyor. Yemen'de çatışmalarda bugüne kadar on binlerce kişi öldü ve milyonlarca kişi açlıkla boğuşuyor. Bizler Memur-Sen olarak, dünyanın yaşadığı insani krizin arkasında emperyalizmin sömürü düzeninin olduğunu bir kez daha vurgular, insanlığın zulümden kurtuluşunun ezilen toplumların ve İslam dünyasının dayanışmasında olduğunu belirtir, Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle, bütün vicdanlı insanları, bütün erdemli hareketleri insanlık ortak paydasında mazlumlarla dayanışmaya davet ederiz. Dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların yanında zulme karşı durmaya devam edeceğiz. Mısır, Suriye, Doğu Türkistan ve Filistin zindanlarındaki kardeşlerimiz özgür oluncaya, dökülen kanlar duruncaya kadar mazlumların sesi, çığlığı olacağız."