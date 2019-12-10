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10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

Mersin Valisi Ali İhsan Su, '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

10.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:1910 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
Mersin Valisi Ali İhsan Su, '10 Dünya İnsan Hakları Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen ve tüm insanların dil, din, ırk, cins ve yaş gibi farklılıklarıyla doğuştan ve eşit bir şekilde sahip oldukları hak ve özgürlükleri teminat altına alan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 71. yıldönümünün kutlandığını hatırlatan Su, "İnsan hak ve özgürlüklerini teminat altına alan bu beyannameye ilk imza atan devletlerden biri olarak tüm vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini özgür bir şekilde yaşamalarını sağlamaya ve bu özgürlük alanlarını sürekli geliştirmeye devam etmekteyiz. Sahip olduğu farklılıklarını birer zenginlik olarak görüp kutsal vatanımızda bin yıldır barış ve kardeşlik içerisinde birbirine kenetlenerek yaşatan milletimiz, çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda hayata geçirdiğimiz bu yöndeki düzenlemelerde en büyük gücümüz olmaktadır" dedi.

Bozdoğan: "Özgür ve adil bir toplumda yaşamak hepimizin hakkı"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' münasebetiyle düzenlenen çelenk sunma töreninde yaptığı açıklamada, İnsan hakları Evrensel Bildirgesi'nin birinci maddesine dikkat çekerek, "Bütün insanlar eşit doğalarla. Birbirimize karşı saygı, sevgi, anlayış ve kardeşlik anlayışı işe davranmalıyız. Özgür ve adil bir ülke veya bir dünyada yaşamak hepimizin hakkı. Bu vesile ile tüm insanlığın Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun" diye konuştu. - MERSİN

Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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