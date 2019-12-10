Haberler » Güncel » 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü - Haber

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Alparslan Anadolu Lisesi öğrencilerince 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla program düzenlendi.

10.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:5410 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
Muş'un ilçesinde, Alparslan Anadolu Lisesi öğrencilerince 10 Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Malazgirt Anadolu Mesleki ve Teknik Lisesinin konferans salonunda yapılan program, insan hakları konulu slayt gösterisiyle başladı.
Program, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasıyla devam etti.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Malazgirt Alparslan Anadolu Lisesi Müdürü Serkan Yıldırım, Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Dinçer İpek, kurum amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Malazgirt, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:02 Balıkçıların ağına iki köpek balığı takıldı - Haber
17:02 Büyükşehir'den 3 günlük okuma kampı - Haber
16:58 Kamu Görevlileri Etik Kurulu'ndan HDP önündeki ailelere ziyaret - Haber
16:58 Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren Açıklaması - Haber
16:57 Lüleburgaz RAM'a Trakyaka'dan destek - Haber
16:36 Kış ayında iç ısıtan görüntü: İhtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı - Haber
16:14 Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı - Haber
15:29 TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan rahatsızlık geçirdi: Genel durumu iyi - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
10.12.2019 17:04:48