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10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

Memur Sen Adana Şubesi tarafından "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

10.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:2410 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
Memur Sen Adana Şubesi tarafından "10 Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Mehmet Sezer, sendika binasında yaptığı açıklamada, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 71 yıl önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul ve ilan edildiğini hatırlattı.
İnsanca yaşama hakkının sınırlarını belirleyen beyannameye rağmen, emeğin sömürülmesine, haksızlıkların sürmesine, kanın akmasına, masumların öldürülmesine, insanların yerinden yurdundan edilmesine engel olunamadığını belirten Sezer, şunları kaydetti:
"Bugün dünyada 66 ülkede savaş ve çatışma yaşanırken ölen her 4 kişiden 3'ünü siviller oluşturuyor. 2018'de savaş ve çatışmalarda 12 binden fazla çocuk yaşamını yitirdi. BM'nin tespitlerine göre geçen yıl ölen ve yaralanan 24 binden fazla çocuğa karşı ağır hak ihlallerinin nedeni, çocukların savaşçı olarak kullanılması, cinsel şiddete maruz kalması ve hastane ya da okullara saldırılar düzenlenmesidir. Bizler Memur-Sen olarak, dünyanın yaşadığı insani krizin arkasında emperyalizmin sömürü düzeninin olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. İnsanlığın zulümden kurtuluşunun ezilen toplumların ve İslam dünyasının dayanışmasından geçtiğine inanıyoruz."
Toplantıya Memur-Sen'e bağlı sendikaların il başkanları ile bazı sivil topluk kuruluşu temsilcileri katıldı.

Memur Sen, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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