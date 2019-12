Isparta'da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) ve İnsani Yardım Vakfı Şubesi ile Memur-Sen İl Temsilciliğince basın açıklamaları yapıldı.İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İl Temsilcisi Osman Akçil, hizmet binasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, dünyada tüm insanların eşit olmasına rağmen bazı insanların hayatı diğerlerinden daha değerli görüldüğünü söyledi.Doğu Türkistan'ın, 1949'dan beri her yıl sistematik olarak insan haklarının ayaklar altına alındığı bir hapishaneye dönüştürüldüğünü ifade eden Akçil, "5 Temmuz'da 2009 gerçekleşen Urumçi katliamından bu yana her yıl daha da kötüleşen yaşam koşulları, etnik ve dini bir soykırıma dönüşmüştür. Ölüm, hapis, işkence ve zorla alıkoyma uygulamaları dünyadan gelen tüm tepkilere rağmen devam etmektedir." ifadelerini kullandı.Memur-Sen İl Temsilcisi Erdal Demiralay'da yaptığı açıklamada, ABD'den Rusya'ya Çin'den AB'ye kadar küresel emperyalizm, insanlığa ve özelde İslam dünyasına karşı acımasız bir savaş yürüttüğünü ifade etti.Dünyada 66 ülkede savaş ve çatışma yaşanırken ölen her 4 kişiden 3'ünü sivillerin oluşturduğuna dikkati çeken Demiralay, "2018'de savaş ve çatışmalarda 12 binden fazla çocuk yaşamını yitirdi. BM'nin tespitlerine göre geçen yıl ölen ve yaralanan 24 binden fazla çocuğa karşı ağır hak ihlallerinin nedeni, çocukların savaşçı olarak kullanılması, cinsel şiddete maruz kalması ve hastane ya da okullara saldırılar düzenlenmesidir. Emperyalizmin kurduğu ya da koruduğu terör örgütlerinin saldırıları sonucunda 2018'de 16 bin kişi yaşamını yitirdi." şeklinde konuştu.