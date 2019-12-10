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10 Aralık İnsan Hakları Günü

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle, İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri Vali Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.

10.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:0810 Aralık İnsan Hakları Günü
10 Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle, İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri Vali Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.

Vali Şentürk, Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen ile kurul üyelerini kabulünde, insan haklarının önemine değinerek, kurul üyelerinden faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Türkiye'de, inançları veya fikirleri ne olursa olsun tüm vatandaşların eşit olduğunun altını çizen Vali Şentürk, "İnsanlarımız, yalnızca insan oluşları nedeniyle hiç bir ayrım gözetmeksizin eşit, özgür ve onurlu bir yaşama hakkına sahiptir. İnsan hakları doğuştan var olan ve insanlar arasında dil, din, mezhep, ırk, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirmek, insanın insan olması sebebiyle sahip olduğu hakların tümüdür. Çağdaş devlet anlayışında din veya mezhep temelli hiçbir ayrıma yer yoktur. Tüm vatandaşlarımız, memleketimizin her köşesinde, bu ülkenin tüm nimetlerinden faydalanabilmektedirler. Bireysel farklılıklarımız zenginliğimiz, ortak kimliğimiz ise gücümüzdür." dedi.

Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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