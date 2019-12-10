Haberler » Güncel » 10 Aralık İnsan Hakları Günü - Haber

10 Aralık İnsan Hakları Günü

Afyonkarahisar'da Memur-Sen üyeleri, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla açıklama yaptı.

10.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:4210 Aralık İnsan Hakları Günü
Afyonkarahisar'da Memur-Sen üyeleri, "10 Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla açıklama yaptı.
Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Arslan, sendika binasında bir araya gelen Memur-Sen üyeleri adına yaptığı açıklamada, ABD'den Rusya'ya Çin'den AB'ye kadar küresel emperyalizm, insanlığa ve özelde İslam dünyasına karşı acımasız bir savaş yürüttüğünü söyledi.
Küresel emperyalizm nedeniyle küresel yoksulluk ve açlık büyürken, iç savaşlar ve insani krizler derinleştiğini dile getiren Arslan, şöyle konuştu:
"Bugün dünyada 66 ülkede savaş ve çatışma yaşanırken ölen her 4 kişiden 3'ünü siviller oluşturuyor. 2018'de savaş ve çatışmalarda 12 binden fazla çocuk yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler'in (BM) tespitlerine göre geçen yıl ölen ve yaralanan 24 binden fazla çocuğa karşı ağır hak ihlallerinin nedeni, çocukların savaşçı olarak kullanılması, cinsel şiddete maruz kalması ve hastane ya da okullara saldırılar düzenlenmesidir. Emperyalizmin kurduğu ya da koruduğu terör örgütlerinin saldırıları sonucunda 2018'de 16 bin kişi yaşamını yitirdi. Nitekim PKK/YPG'nin de, DEAŞ'ın da arkasında bu güçler var. Dünyada açlık, yoksulluk ve savaşlar nedeniyle 70 milyon insan mülteci durumunda yaşıyor."
Emperyalizmin sömürü düzenine karşı direniş ateşini her koşulda harlamayı sürdüreceklerini aktaran Arslan son olarak, Mısır, Suriye, Doğu Türkistan ve Filistin zindanlarındaki Müslümanlar özgür kalıncaya kadar mazlumların sesi, çığlığı olacaklarını da sözlerine ekledi.

Memur Sen, Aralık, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:39 Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Haber
14:39 "Güçlü Ve Müreffeh Bir Gelecek, Gençlerimizin Zihin Dünyasında Saklı" - Haber
14:38 DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Haber
14:34 Çanakkale ruhu Erdemli'de yaşatılıyor - Haber
14:34 Öğrencilere eğitim semineri verildi - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
12:32 Meteorolojiden bir ilk! Antalya, kırmızı kodla uyarıldı - Haber
12:25 Yolculara küsen şoför dakikalarca otobüsü bekletti - Haber
10.12.2019 14:40:31