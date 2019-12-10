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10 Aralık İnsan Hakları Günü

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

10.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:0210 Aralık İnsan Hakları Günü
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 10 Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.
Çarşı merkezinde bir araya sivil toplum örgütü temsilcileri adına basın açıklamasını okuyan Medeniyet Platformu dönem sözcüsü Cengiz Şahin, dünyanın birçok ülkesinde insanların hapishanelerde işkence gördüğünü, kadın ve çocukların zor günler geçirdiğini söyledi.
Dünyadaki savaşlarda milyonlarca insanın hayatını kaybettiğini ifade ede Şahin, şunları kaydetti: ,
"1949 yılından bu yana Çin işgali altındaki Doğu Türkistan, her yıl sistematik olarak insan haklarının ayaklar altına alındığı bir hapishaneye dönüştürülmekte. Ölüm, hapis, işkence ve zorla alıkoyma uygulamaları dünyadan gelen tüm tepkilere rağmen devam etmekte. Çin'deki zulmü aratmayan ihlallerin bir diğer adresi Mısır'daki Sisi diktatörlüğüdür. 2013 yılındaki darbenin ilk zamanlarındaki katliamlar zamanla azalsa da siyasi muhaliflere yo¨nelik kac¸ırma, gizli alıkoyma, is¸kence ve infaz gibi en agˆır insan hakları ihlalleri sistematik olarak devam etmekte. Suriye'de 2019 yılı aynı oranda kasvetli geçti. Son bir yılda başta İdlip olmak üzere, değişik sivil yerleşim bölgelerine yönelik rejim saldırılarında en az 3 bini aşkın sivil hayatını kaybetti."

Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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