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10 Aralık İnsan Hakları Günü etkinlikleri

Memur-Sen Muş Şube Başkanı Mahir Barışan, "10 Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla basın toplantısı yaptı.

10.12.2019 20:31 | Son Güncelleme: 10.12.2019 20:33
Memur-Sen Şube Başkanı Mahir Barışan, "10 Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla basın toplantısı yaptı.
Dernek binasında düzenlenen toplantıda konuşan Barışan, dünyada her yıl savaşlarda yüzlerce çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.
Terör örgütlerinin saldırıları sonucunda 2018'de dünyada 16 bin insanın yaşamını yitirdiğini belirten Barışan, "Dünyada açlık, yoksulluk ve savaşlar nedeniyle 70 milyon insan mülteci durumunda yaşıyor. Batıda yükseltilen ırkçılık ve göçmen düşmanı politikalar, Yeni Zelanda'da olduğu gibi büyük katliamlarla sonuçlanıyor." dedi.
İslam ülkelerinde ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığını ifade eden Barışan, şunları kaydetti:
"Son 25 yılda savaşlarda 12,5 milyon Müslüman yaşamını yitirdi. Bu küresel çaplı bir soykırımın müsebbibi ya da faili emperyal sömürü düzenidir. Memur-Sen olarak, dünyanın yaşadığı insani krizin arkasında emperyalizmin sömürü düzeninin olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. İnsanlığın zulümden kurtuluşunun ezilen toplumların ve İslam dünyasının dayanışmasından geçtiğine inanıyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların yanında zulme karşı durmaya devam edeceğiz."
10 Aralık İnsan Hakları Günü etkinlikleri

Memur Sen, Muş, Güncel

Kaynak: AA


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