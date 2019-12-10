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10 Aralık İnsan Hakları Günü: Türkiye'de tablo nasıl?

İnsan Hakları Günü'nde Türkiye'de farklı sorun alanlarında tablo nasıl? Uzmanlar değerlendiriyor.

10.12.2019 07:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 07:4610 Aralık İnsan Hakları Günü: Türkiye'de tablo nasıl?
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabul edilişinin yıl dönümü olarak her sene 10 'ta kutlanan İnsan Hakları Günü, dünyada olduğu gibi 'de de insan hakları açısından yaşanan farklı sorunlara dair farkındalık ve duyarlılık oluşturmayı hedefliyor. Her şeyin özünde ise, devletin her yurttaşına eşit haklar vermesi ve korumasının Anayasal bir yükümlülük olması yatıyor.

Türkiye'de Alevi toplumu, LGBT+ bireyler ile KHK'lar ile işlerinden ihraç olanlar hak arama mücadelesi verirken, yargılama sürecinde yaşanan sorunlar da ülke gündeminden düşmüyor.
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Türkiye, Aralık, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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