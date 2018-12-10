10 Aralık Pazartesi Dha Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Ankaragücü
- Medipol Başakşehir
20.00 Kasımpaşa
- Kayserispor
GALATASARAY - PORTO MAÇINA DOĞRU
15.30 Teknik direktör Fatih Terim
ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.
16.00 Sarı kırmızılı ekip Porto
maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
17.45 Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao ve bir oyuncu basın toplantısında konuşacak. 18.30 Portekiz
temsilcisi Galatasaray
maçının son çalışmasını gerçekleştirecek.
BEŞİKTAŞ Malmö
maçının hazırlıkları sürecek.
13.30 2 yıl önce Vodafone Park
çevresinde yaşanan bombalı saldırıda hayatını kaybedenler anısına Şehitler Anıtı önünde anma töreni düzenlenecek.
ATLETİZM
17.30 Avrupa
Kros Şampiyonası'nda mücadele eden Atletizm
Milli Takımı yurda dönecek.
SPOR TOTO 1. LİG
19.00 Adana Demirspor
- Giresunspor
19.00 Gazişehir Gaziantep
FK - Balıkesirspor
Baltok
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
19.00 Bahçeşehir
Koleji - Anadolu Efes
'VAR'IN TÜRK FUTBOLUNA GETİRDİKLERİ' KONULU PANEL
13.00 'VAR'ın Türk futboluna getirdikleri' konulu panel gerçekleşecek.
Ankaragücü,Porto
10 Aralık 2018 Pazartesi 09:32