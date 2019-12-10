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10 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

GALATASARAY MAÇINA DOĞRU11.30 Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6'ncı ve son maç haftasında yarın Paris Saint-Germain ile oynayacağı maç için Fransa'ya hareket edecek.

10.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:3210 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

GALATASARAY MAÇINA DOĞRU

11.30 Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6'ncı ve son maç haftasında yarın Paris Saint-Germain ile oynayacağı maç için 'ya hareket edecek.

20.00 Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncu, basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. (Parc des Princes Medya Merkezi)

20.30 Temsilcimiz, karşılaşma öncesi son antrenmanını yapacak. (Parc des Princes)

13.00 Paris Saint-Germain, karşılaşmanın son provasını gerçekleştirecek. (Ooredoo Antrenman Tesisleri)

19.00 Fransız ekibinin teknik direktörü Thomas Tuchel ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek. (Parc des Princes Medya Merkezi)

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılar günü izinli geçirecek.

FENERBAHÇE

Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları devam edecek.

TRABZONSPOR

Takım izinli

ATLETİZM

10.30 26. Avrupa Kros Şampiyonası'nda Büyükler Kategorisinde Kadınlarda Avrupa şampiyonu olan Yasemin Can, Erkeklerde Avrupa ikincisi olan Aras Kaya ile Genç Erkekler Kategorisinde 2. olan Ayetullah Aslanhan basın toplantısı düzenleyecek.

PFDK VE TAHKİM KURULU

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

ULEB EuroCup

20.00 Rytas Vilnius - Tofaş

20.15 Darüşşafaka Tekfen - Germani Brescia Leonessa

FIBA Şampiyonlar Ligi

20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta - PAOK

20.30 Hapoel Jerusalem - Teksüt Bandırma

VOLEYBOL

Erkekler CEV Challenge Kupası

19.00 Tokat Bld. Plevne - BDO Volley Haasrode Leuven

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 6'NCI HAFTA

20.55 Napoli (İtalya) - Genk (Belçika)

20.55 Salzburg (Avusturya) - Liverpool (İngiltere)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Slavia Prag (Çekya)

23.00 Inter (İtalya) - Barcelona (İspanya)

23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Leipzig (Almanya)

23.00 Benfica (Portekiz) - Zenit (Rusya)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa) (Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı)

23.00 Ajax (Hollanda) - Valencia (İspanya)



UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Fransa, Spor

Kaynak: DHA

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