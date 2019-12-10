10 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

GALATASARAY MAÇINA DOĞRU
11.30 Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6'ncı ve son maç haftasında yarın Paris Saint-Germain ile oynayacağı maç için Fransa'ya hareket edecek.
20.00 Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncu, basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. (Parc des Princes Medya Merkezi)
20.30 Temsilcimiz, karşılaşma öncesi son antrenmanını yapacak. (Parc des Princes)
13.00 Paris Saint-Germain, karşılaşmanın son provasını gerçekleştirecek. (Ooredoo Antrenman Tesisleri)
19.00 Fransız ekibinin teknik direktörü Thomas Tuchel ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek. (Parc des Princes Medya Merkezi)
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlılar günü izinli geçirecek.
FENERBAHÇE
Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları devam edecek.
TRABZONSPOR
Takım izinli
ATLETİZM
10.30 26. Avrupa Kros Şampiyonası'nda Büyükler Kategorisinde Kadınlarda Avrupa şampiyonu olan Yasemin Can, Erkeklerde Avrupa ikincisi olan Aras Kaya ile Genç Erkekler Kategorisinde 2. olan Ayetullah Aslanhan basın toplantısı düzenleyecek.
PFDK VE TAHKİM KURULU
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
BASKETBOL
ULEB EuroCup
20.00 Rytas Vilnius - Tofaş
20.15 Darüşşafaka Tekfen - Germani Brescia Leonessa
FIBA Şampiyonlar Ligi
20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta - PAOK
20.30 Hapoel Jerusalem - Teksüt Bandırma
VOLEYBOL
Erkekler CEV Challenge Kupası
19.00 Tokat Bld. Plevne - BDO Volley Haasrode Leuven
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 6'NCI HAFTA
20.55 Napoli (İtalya) - Genk (Belçika)
20.55 Salzburg (Avusturya) - Liverpool (İngiltere)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Slavia Prag (Çekya)
23.00 Inter (İtalya) - Barcelona (İspanya)
23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Leipzig (Almanya)
23.00 Benfica (Portekiz) - Zenit (Rusya)
23.00 Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa) (Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı)
23.00 Ajax (Hollanda) - Valencia (İspanya)