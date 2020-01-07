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10 ayda 271 bin kişi ziyaret etti

Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi'nde18 bin basılı 21 bin de e-kitap bulunuyor.

07.01.2020 10:11 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:12 10 ayda 271 bin kişi ziyaret etti

Büyükşehir Belediyesi Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi, konforlu ve rahat bir ortamda öğrencilere ders çalışma imkanı sunuyor. Kütüphane bünyesinde 18 bin basılı, 21 bin de e-kitap bulunuyor. 2019 Mart ayında hizmete açılan kütüphaneyi bugüne kadar 271 bin kişi ziyaret etti. 24 bin 578 ödünç kitap alınan kütüphaneye Gebzelilerin ilgisi ise oldukça fazla.

ZENGİN YAYIN KOLEKSİYONUNA SAHİP

Bin 300 metre kapalı alana sahip ve bünyesinde çocuk, genç ve yetişkin bölümlerini barındıran, zengin yayın koleksiyonuna sahip Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi, akıllı kütüphane sistemleri ile donatıldı. Kütüphanede bulunan 1 adet engelsiz ödünç iade cihazı ve iki adet tarama kiosku sayesinde kullanıcılar, kütüphane içerisindeki yayınlara kolayca ulaşıp daha sonra kimlikleriyle ödünç kitap alabiliyorlar.

MODERN VE NEZİH BİR ORTAM

Ergonomik kütüphane mobilyaları ile donatılmış Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi'nde 200 kişilik oturma ve ders çalışma alanı, grup çalışma odası, çocuk bölümü, genç bölümü, dinlenme alanı, bireysel çalışma alanı ve internet – dijital kütüphane erişim bölümleri bulunuyor. Son derece modern ve nezih bir ortama sahip kütüphanede ders çalışmak, kitap okumak, ödev yapmak oldukça zevkli ve keyifli bir hale dönüşüyor.


Mustafa Paşa, Gebze, Güncel

Kaynak: Bültenler

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