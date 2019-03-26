10 Ayrı Suçtan Aranan Hükümlü Tutuklandı

Kaynak: AA

Sivas'ta hakkında kesinleşmiş 82 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, "cebir kullanarak cinsel saldırı", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı" ve 7 ayrı "basit yaralama" olmak üzere 10 ayrı suçtan aranan Yakup Budak'ın, Yıldızeli ilçesi Kiremitli köyünde olduğu bilgisini alan ekipler, operasyon düzenledi.Jandarma ekipleri, Budak'ı saklandığı evde yakaladı.Hakkında kesinleşmiş 82 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.