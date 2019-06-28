28.06.2019 17:26
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10 bin dekar hububat ekili arazi yandı

10 bin dekar hububat ekili arazi yandı

Kaynak: DHA
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