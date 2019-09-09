Haberler» Güncel» Haber

10 bin feet yükseklikte okul zili

İzmir'de devam eden paraşüt şampiyonasında yarışan paraşütçüler, 10 bin feet yükseklikte ders zili çalıp bugün başlayan yeni eğitim-öğretim yılı için tüm öğrencilere başarılar diledi.

09.09.2019 16:04 10 bin feet yükseklikte okul zili
İzmir'de devam eden paraşüt şampiyonasında yarışan paraşütçüler, 10 bin feet yükseklikte ders zili çalıp bugün başlayan yeni eğitim-öğretim yılı için tüm öğrencilere başarılar diledi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde devam eden ve 20 takım ve 90 yarışmacının katıldığı 47. Türkiye Paraşüt Şampiyonasında bugün başlayan yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj geldi. 10 bin feet yükseklikte ders zili çalan paraşütçüler, 2019-2020 öğretim yılı için tüm öğrencilere başarılar diledi. Uçakta ders zilinin çalınmasının ardından paraşütçüler kendilerini boşluğa bıraktı. - İZMİR

Türkiye, Selçuk, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:42   Köy okulu öğrencilerine kırtasiye yardımı yapıldı
16:41   Zabıta ekipleri yemekte bir araya geldi
16:41   Kızıltepe davası sona erdi
16:40   İTÜ GVO İzmir'de ilk ders zili çaldı
16:40   A Milli Erkek Basketbol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ne katılmaya hak kazandı
16:40   Ergenekon davası eski hakimine hapis
16:40   Bakan Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Ross ile görüştü