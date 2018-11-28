10 Bin Kişinin İstihdam Edileceği Dev Proje İçin Bakan Tarih Verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi Polipropilen Tesisi Yatırımı İmza Töreni'ne katıldı. Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, "Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi'nde masterplan çalışmalarını tamamladık" dedi.

YAKLAŞIK 10 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Yaklaşık 10 bin vatandaşımızın istihdam edileceği Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi'nin tam olarak faaliyete geçmesiyle ithal ettiğimiz kimyasal ürün çeşitlerinin yüzde 80'ini ülkemizde üretebileceğiz" ifadesini kullandı.

"1 MİLYAR DOLARLIK KATMA DEĞER ÜRETİLEBİLECEK"

Varank, bölgedeki tüm parsellerin yatırımcılara tahsis edilmesiyle yıllık 1 milyar dolarlık katma değer üretilebileceğini belirtti. Bakan Varank, "Yapımı 2019'da başlayacak entegre tesis; 1,2 milyar dolar yatırım bedeline sahip olacak" şeklinde konuştu.