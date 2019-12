10 bin öğrencinin seçmeli dersi judo oldu

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, judonun tabana yayılması amacıyla hayata geçirdikleri projelerin önemli sonuç verdiğini söyledi.Huysuz, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon olarak Türkiye'de judonun gelişmesi amacıyla okullara yönelik bazı projeler başlattıklarını belirtti.Judonun okullarda seçmeli ders olarak verilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzaladıklarını hatırlatan Huysuz, projenin başarılı şekilde devam ettiğini aktardı.Huysuz, "Judoyla spora başla" adlı proje kapsamında, 81 ilde bakanlık tarafından belirlenen 81 okulda bu projenin uygulanacağını ifade ederek, "Judonun tabana yayılması için başlattığımız proje şu anda 20 ilde, 20 okulda devam etmektedir. Bu illerde 10 bine yakın öğrenci, beden eğitimi derslerinde judoyu seçmeli ders olarak görüyor." diye konuştu.Hayata geçirdikleri projeyle daha fazla çocuğa dokunduklarını ve onlarda spor kültürünün oluşmasını sağladıklarını aktaran Huysuz, "Amacımız sadece judo değil, çocukların doğru spor yapabilmelerini sağlamak. Bu süreçte iyi de bir pozisyona geldik. Amacımız Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Judo Federasyonu ve Uluslararası Judo Federasyonu tarafından başlatılan bu projeyi kısa sürede 81 ile yaymak." ifadelerini kullandı.Hedef 4 yılda 500 bin çocuğa ulaşmakProjeyi 4 yıl içerisinde 81 ile yaymaları durumunda yaklaşık 500 bin çocuğa dokunacaklarına işaret eden Sezer Huysuz, planlamalarının bu şekilde olduğunu ancak ilerleyen süreçte rakamı daha da yukarı çıkarıp, daha çok çocuğun spor yapmasını sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.Judoyu seçmeli ders olarak seçen öğrencileri 4 yıl takip edeceklerini belirten Huysuz, "Dördüncü sınıf bittiğinde bu çocukların gelişimine bakacağız. Daha sonra dört yıl boyunca bu sporu yapanlar ile hiç spor yapmamış çocuklar arasındaki farkı çıkartacağız. Bu da bizim için ileriye yönelik bir veri oluşturacak." şeklinde konuştu.Huysuz, proje sayesinde daha yetenekli ve kaliteli çocukları ortaya çıkaracaklarına vurgu yaparak, 4 yıl judo eğitimini alan çocukları bir süre sonra kulüplere de yönlendireceklerini anlattı.Kulüpte antrenmanlarını yapan çocukların, daha sonra milli takıma altyapısı sağlam şekilde geleceğini kaydeden Huysuz, bunun da kalite ve başarıyı artıracağını vurguladı.Huysuz, Ordu'da gerçekleştirdikleri "Erken yaşta judoyla spora başla" projesinin de başarılı şekilde devam ettiğini aktardı."Şu anda olimpiyatta 5 kotamız var"Huysuz, 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi sporcuların aralıksız çalıştığını söyledi.Milli sporcuların her ay uluslararası şampiyonalara katıldığını anlatan başkan Huysuz, şöyle konuştu:"Şu anda olimpiyatta 5 kotamız var. Sürecimiz 25 Mayıs'a kadar devam ediyor. 25 Mayıs'ta belki bu rakam 8'e çıkacak ama bizim şu anda gördüğümüz en az 5 kota kesin. Bu sayıyı 8'e çıkarma olasılığımız ise çok yüksek. Sporcularımız yoğun bir tempo içerisinde çalışıyor. Bu ay Çin'deki en büyük organizasyonlardan olan Grand Master'a gidilecek. Burada alınacak sonuçlar, çocukların sıralamadaki yerini belirleyecek. Dünyanın en iyilerinin katıldığı bu turnuvaya 6 sporcu ile gidiyoruz. Hedefimiz en iyi puanları çıkartıp, bundan sonraki kuralarda ön sıralarda yer alarak avantaj elde etmek. Böylece de sporcularımızın daha kolay rakiplerle karşılaşıp, hedeflerine doğru ilerlemesini sağlamak.""Kayra, yüzümüzü güldürdü"Ordu Büyükşehir Belediyespor judocusu Kayra Sayit'in olimpiyatlarda kesin olarak yer alacağını kaydeden Huysuz, "Kayra, bu sene de dünya üçüncüsü olarak yüzümüzü güldürdü. Belediyemizin destekleriyle inşallah 2020'de başarıya ulaşacak, ilimize ve ülkemize olimpiyat madalyası kazandıracak." değerlendirmesinde bulundu.Kayra'nın performans grafiği artan ağır sıklet bir sporcu olduğunu vurgulayan Huysuz, altyapıya önem verdikleri bir dönemde kendisinin rol model haline geldiğini ifade etti."Talha Ahmet Erdem'in başarısı çok büyük"Huysuz, Portekiz'de düzenlenen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türkiye'ye bu alanda bir ilki yaşatan Talha Ahmet Erdem'in başarısına dikkati çekti.Talha Ahmet'in Türkiye'ye down sendromlular kategorisinde ilk dünya şampiyonluğunu getirdiğini hatırlatan Huysuz, "Judoda dünya tarihine geçmiş olmaları gurur verici. Ülkemize de böyle bir madalya kazandırılması insanı mutlu ediyor. Talha Ahmet Erdem'in başarısı çok büyük. Arkadaşımız kendi öz güvenini ortaya koydu. Belki onun başarısı başka insanlara da örnek olacak." diyerek sözlerini tamamladı.