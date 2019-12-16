Haberler » Güncel » 10 bin öğrenciye okul kıyafeti - Haber

10 bin öğrenciye okul kıyafeti

İHH İnsani Yardım Vakfı'nca Suriye'nin İdlib ili kırsalındaki okullarda öğrenim gören 10 bin öğrenciye okul kıyafeti dağıtıldı.

16.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:0410 bin öğrenciye okul kıyafeti
İHH İnsani Yardım Vakfı'nca 'nin ili kırsalındaki okullarda öğrenim gören 10 bin öğrenciye okul kıyafeti dağıtıldı.

Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de savaşa rağmen eğitimin devam etmesi için çaba gösterdiklerini söyledi. Tosun, İdlib kırsalındaki öğrencilere okul kıyafeti dağıttıklarını belirterek, "Suriye'nin İdlib ili kırsalında düzenli veya dönemsel olarak desteklediğimiz çok sayıda okul bulunuyor. Bu okullara işletim masrafı, ısınma, kırtasiye ya da kıyafet desteği gibi katkılar sağlıyoruz. Bu kapsamda son olarak İdlib kırsalındaki okullarda 30 bin parça okul kıyafeti dağıttık. Dağıtımlarımızdan çoğunluğu yetim olan 10 bin öğrenci faydalandı" dedi. Eğitimli bireylerin yetişmesi için Suriye'deki okulları desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Tosun, çalışmalara katkı sağlayan tüm bağışçılara teşekkür etti. - İDLİB

İnsani Yardım Vakfı, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:06 Anadolu Isuzu ilk "Sürdürülebilirlik Raporu"nu yayımladı - Haber
13:06 İHH'dan 10 bin öğrenciye eğitim desteği - Haber
13:05 İlk İHA Geçitkale Havaalanı'na indi - Haber
13:05 Hasankeyf'teki son eser Er-Rızk Camisi taşınıyor-4 - Haber
13:05 Doğu'da kar yağışı ve sis - Haber
12:20 Pakistan bu yıl 5 yaban keçisi avından 555 bin dolar kazandı - Haber
12:04 Bakan Selçuk, okul müdürünün velilere gönderdiği mesajı paylaştı - Haber
11:58 İstanbul'da yoğun sisten dolayı Boğaz, transit gemi geçişlerine kapatıldı - Haber
11:58 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastında kilit şüpheli Ukrayna'da yakalandı - Haber
11:39 85 yıllık piyango biletine gözü gibi bakıyor - Haber
16.12.2019 13:07:42